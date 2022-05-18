Главные новости дня. Фернандес и братья Березуцкие хотят уйти из ЦСКА, Газинский покинет «Краснодар»

Мбаппе мог получать в «ПСЖ» более 1 миллиона в неделю – больше всех в мире. Он выбрал «Реал».

Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.

Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию (Фабио Алейшо).

Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья. Он покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» (Иван Карпов).

РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против.

ЦСКА не будет выкупать Языджи (Sport24).

Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»).

31-летний Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона (Sport24).

Газинский покинет «Краснодар» после девяти лет в клубе («Матч ТВ»).

В РФС обсудили три формата проведения РПЛ в сезоне-2022/23.