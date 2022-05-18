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  • Главные новости дня. Фернандес и братья Березуцкие хотят уйти из ЦСКА, Газинский покинет «Краснодар»

Главные новости дня. Фернандес и братья Березуцкие хотят уйти из ЦСКА, Газинский покинет «Краснодар»

18 мая 2022, 01:43
2

Мбаппе мог получать в «ПСЖ» более 1 миллиона в неделю – больше всех в мире. Он выбрал «Реал».

Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.

Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию (Фабио Алейшо).

Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья. Он покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» (Иван Карпов).

РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против.

ЦСКА не будет выкупать Языджи (Sport24).

Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт»).

31-летний Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона (Sport24).

Газинский покинет «Краснодар» после девяти лет в клубе («Матч ТВ»).

В РФС обсудили три формата проведения РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Enter2006
1652854405
Березуцкие ладно, а вот что Марио хочет уйти - досадно.
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кто там
1652855421
На березуцких пох, днины. Про Марио - если правда, то гнида оказывается. Про Языджи - беда, единственный топ игрок в команде. Гбамен - ну бухает и что, один хрен лучше на его позицию нет. В общем ЦСКА рип, гнидер доразвалил клуб, за то стадион построил.
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