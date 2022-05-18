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  • Уткин: «Думаю, Дзюба перейдет в «Сочи». Дорожка хоженая – из варяг в греки»

Уткин: «Думаю, Дзюба перейдет в «Сочи». Дорожка хоженая – из варяг в греки»

18 мая 2022, 01:02
8

Блогер Василий Уткин считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в «Сочи».

«Размышлял, что же за российский клуб может интересоваться Дзюбой. Ну, и при этом сам его заинтересовать.

Думаю, это «Сочи». Во-первых, дорожка хоженая. Из Питера к морю, из варяг, так сказать, в греки.

Во-вторых, тренер, ныне в «Сочи» работающий, неплохо наладил Заболотного.

В-третьих, хочется же «Сочи» побольше внимания к себе.

Ну, и еще во-первых, уже со стороны Дзюбы: в Сочи отлично жить. Есть где развернуться», – написал Уткин в телеграме.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (8)
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anjaneri
1652835958
Дзюбби вполне может уйти в дербентский "Виноградарь", по крамере , разговоры такие идут...
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Bozigit
1652842930
И потом греки , доказывают варягам, что их рано приписали к грекам)
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DOCTOR PENALTY
1652851471
Как говорится, к гадалке не ходи - просто спроси у Васи! Значит, Сочи предстоит небольшое озеленение. )
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PAREVG.
1652852488
Ему скоро надо будет идти в хозмаг, покупать гвоздь и молоток, а на стене, искать место, куда этот гвоздь вбить, чтобы бутсы красиво висели...
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Enter2006
1652855544
Да куда бы не перешел, одев обтягивающий костюм Дэдпула и дрочильё показывает его истину, не сотрёшь. Не удивлюсь если после завершения карьеры футболиста пойдёт снимать порнофильмы ))
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JTherry
1652855773
что-то слишком много у Васи "во-первых"...) а во-вторых, здюпа наплюет на его советы и уедет в Турцию, там тепло и море рядом, и потом - туда едут "доигрывать" все футбольные пенсы...
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zigbert
1652872254
Дзюба пошел бы в Сочи но будет ли ему такое предложение?
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