Уткин: «Думаю, Дзюба перейдет в «Сочи». Дорожка хоженая – из варяг в греки»

Блогер Василий Уткин считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в «Сочи».

«Размышлял, что же за российский клуб может интересоваться Дзюбой. Ну, и при этом сам его заинтересовать.

Думаю, это «Сочи». Во-первых, дорожка хоженая. Из Питера к морю, из варяг, так сказать, в греки.

Во-вторых, тренер, ныне в «Сочи» работающий, неплохо наладил Заболотного.

В-третьих, хочется же «Сочи» побольше внимания к себе.

Ну, и еще во-первых, уже со стороны Дзюбы: в Сочи отлично жить. Есть где развернуться», – написал Уткин в телеграме.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?