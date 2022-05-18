Хендерсон: «Надеемся, что «Астон Вилла» поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
«Бороться с «Ман Сити» тяжело – они почти не теряют очки.
Мы сконцентрируемся на своем матче и будем надеяться, что «Астон Вилла» нам поможет», – сказал Хендерсон.
- «Ман Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
- Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет в последнем туре «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.
- «Ливерпуль» в 38-м туре сыграет с «Вулверхэмптоном».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: BBC