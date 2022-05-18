Хендерсон: «Надеемся, что «Астон Вилла» поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Бороться с «Ман Сити» тяжело – они почти не теряют очки.

Мы сконцентрируемся на своем матче и будем надеяться, что «Астон Вилла» нам поможет», – сказал Хендерсон.

«Ман Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет в последнем туре «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.

«Ливерпуль» в 38-м туре сыграет с «Вулверхэмптоном».

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