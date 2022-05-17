Ибрагимович останется в «Милане», либо завершит карьеру летом. Он может стать агентом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни примет решение о своем будущем.
По информации журналиста Николо Скиры, у 40-летнего шведа есть два варианта: он может либо продлить контракт с «Миланом» еще на сезон, либо завершить карьеру.
Если Ибрагимович выберет второй вариант, он может войти в группу покойного агента Мино Райолы либо как агент, либо в качестве фронтмена.
- Златан в этом сезоне Серии А провел 22 матча, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
- Его «Милан» лидирует в Серии А перед последним туром.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Николо Скиры