Ибрагимович останется в «Милане», либо завершит карьеру летом. Он может стать агентом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни примет решение о своем будущем.

По информации журналиста Николо Скиры, у 40-летнего шведа есть два варианта: он может либо продлить контракт с «Миланом» еще на сезон, либо завершить карьеру.

Если Ибрагимович выберет второй вариант, он может войти в группу покойного агента Мино Райолы либо как агент, либо в качестве фронтмена.

Златан в этом сезоне Серии А провел 22 матча, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

Его «Милан» лидирует в Серии А перед последним туром.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?