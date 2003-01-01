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Ибрагимович останется в «Милане», либо завершит карьеру летом. Он может стать агентом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни примет решение о своем будущем.

По информации журналиста Николо Скиры, у 40-летнего шведа есть два варианта: он может либо продлить контракт с «Миланом» еще на сезон, либо завершить карьеру.

Если Ибрагимович выберет второй вариант, он может войти в группу покойного агента Мино Райолы либо как агент, либо в качестве фронтмена.

  • Златан в этом сезоне Серии А провел 22 матча, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
  • Его «Милан» лидирует в Серии А перед последним туром.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Сегодня, 09:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +22769

    DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

    Фронтменом вполне реально, а вот агентом с его характером вряд ли получится.

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