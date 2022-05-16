Агент Баринова: «Дмитрий верой и правдой служит «Локомотиву»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопросы о будущем игрока.

– Баринов – воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды.

Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он. У нас все футболисты амбициозные люди, все хотят выступать на более высоком уровне.

Другой вопрос, что сейчас действительно сложная ситуация с международными трансферами и сложно предсказать, что и как произойдет дальше.

Ждем последний тур, потом у футболистов отпуск, посмотрим, что будет дальше.

– Возможен ли вариант, что «Зенит» заплатит отступные в размере 15 миллионов евро и заберет Баринова этим летом?

– Не буду даже комментировать какие-то цифры или другие клубы. С этими вопросами нужно обращаться к руководству «Локомотива». Это будет более логично.

В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 29 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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