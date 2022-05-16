Тен Хаг: «Начинаю работу в «МЮ» с понедельника»

Новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подтвердил, что сегодня начнет работу в английском клубе.

«Нашему тренерскому штабу нужно уладить еще несколько моментов. То же самое касается и команды. В ближайшие дни, начиная с понедельника, мы начнем работать», – заявил тен Хаг.

Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.

«Юнайтед» осталось сыграть с «Кристал Пэлас». В случае победы команда попадет в Лигу Европы.

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