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Тен Хаг: «Начинаю работу в «МЮ» с понедельника»

Новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подтвердил, что сегодня начнет работу в английском клубе.

«Нашему тренерскому штабу нужно уладить еще несколько моментов. То же самое касается и команды. В ближайшие дни, начиная с понедельника, мы начнем работать», – заявил тен Хаг.

  • Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.
  • «Юнайтед» осталось сыграть с «Кристал Пэлас». В случае победы команда попадет в Лигу Европы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports

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