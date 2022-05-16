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  • Более 84% арбитров не хотят работать на VAR с Матюниным («РБК Спорт»)

Более 84% арбитров не хотят работать на VAR с Матюниным («РБК Спорт»)

16 мая 2022, 14:30
2

Большинство судей РПЛ не хотели бы работать с Алексеем Матюниным на VAR, сообщает «РБК Спорт».

Матюнин стал наименее востребованным арбитром VAR по итогам опроса судей РПЛ, который прошел в прошлом году. Факт проведения опроса подтвердили двое судей РПЛ, принимавших в нем участие.

В опросе в августе 2021 года приняли участие 18 судей: Алексей Амелин, Артем Любимов, Алексей Сухой, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко.

Арбитрам задали вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум пять VAR, с которыми хотите работать, и троих, с которыми не хотите».

84.21% судей не хотели бы работать с Алексеем Матюниным. Наибольшую поддержку получил Виталий Мешков – с ним хотели бы работать 80% арбитров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот Матюнин Алексей
Комментарии (2)
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Павелий
1652703029
Понятно, что Мешков - на зп у Газпрома. Поэтому с ним и хотят работать. Но и его, и Безбородова надо гнать взашей из нашего футбола!
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ofineao@mail.ru
1652720086
Вопрос к редакции РБКспорт, с какой целью и чей заказ Вы выполняете, разместив столь "актуальную" (август 2021г. !!!) инфо о судейском корпусе?? Провокационная риторика журналистов РБК носит явно заказной характер. От публикации возникает одно чувство - чувство брезгливости. Видимо, у кого-то есть огромное желание, пренебрегая принципам сбалансированной и беспристрастной подачи информации, намеренно сформировать негативную и искаженную картину у общественности и любителей футбола. Насколько данная публикация отвечает целям развития российского футбола, ответ остается за руководством РФС.
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