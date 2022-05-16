Более 84% арбитров не хотят работать на VAR с Матюниным («РБК Спорт»)

Большинство судей РПЛ не хотели бы работать с Алексеем Матюниным на VAR, сообщает «РБК Спорт».

Матюнин стал наименее востребованным арбитром VAR по итогам опроса судей РПЛ, который прошел в прошлом году. Факт проведения опроса подтвердили двое судей РПЛ, принимавших в нем участие.

В опросе в августе 2021 года приняли участие 18 судей: Алексей Амелин, Артем Любимов, Алексей Сухой, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко.

Арбитрам задали вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум пять VAR, с которыми хотите работать, и троих, с которыми не хотите».

84.21% судей не хотели бы работать с Алексеем Матюниным. Наибольшую поддержку получил Виталий Мешков – с ним хотели бы работать 80% арбитров.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

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