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Более 84% арбитров не хотят работать на VAR с Матюниным («РБК Спорт»)

Большинство судей РПЛ не хотели бы работать с Алексеем Матюниным на VAR, сообщает «РБК Спорт».

Матюнин стал наименее востребованным арбитром VAR по итогам опроса судей РПЛ, который прошел в прошлом году. Факт проведения опроса подтвердили двое судей РПЛ, принимавших в нем участие.

В опросе в августе 2021 года приняли участие 18 судей: Алексей Амелин, Артем Любимов, Алексей Сухой, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко.

Арбитрам задали вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум пять VAR, с которыми хотите работать, и троих, с которыми не хотите».

84.21% судей не хотели бы работать с Алексеем Матюниным. Наибольшую поддержку получил Виталий Мешков – с ним хотели бы работать 80% арбитров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБК Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5357

    Павелий 6 минут назад

    Понятно, что Мешков - на зп у Газпрома. Поэтому с ним и хотят работать. Но и его, и Безбородова надо гнать взашей из нашего футбола!

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