Бека-Бека: «Жить в России – здорово»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

«Когда я переходил в московский клуб, то ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Жить в России – здорово.

Москва – лучший европейский город? Не знаю, я не был во многих странах. Думаю, Москва – один из самых красивейших городов мира.

Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве», – заявил 21-летний француз.

В августе прошлого года «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек сделал 4 ассиста в 25 матчах.

Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.

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