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Бека-Бека: «Жить в России – здорово»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

«Когда я переходил в московский клуб, то ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Жить в России – здорово.

Москва – лучший европейский город? Не знаю, я не был во многих странах. Думаю, Москва – один из самых красивейших городов мира.

Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве», – заявил 21-летний француз.

  • В августе прошлого года «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 миллионов евро.
  • В этом сезоне хавбек сделал 4 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +39

    Fialet 59 минут назад

    А чего за хрень, написал ответ на комментарий, а тут всё исчезло.

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    Рейтинг: +7289

    vladik12 > Fialet 13 минут назад

    Возможно, комментарий, на который Вы ответили, удалили. Например, за политические лозунги. Здесь - про футбол.

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