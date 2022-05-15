Соболев сравнялся с Карпиным по голам в чемпионате России за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев достиг отметки в 25 голов за команду в чемпионате России. Это случилось в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Соболев по этому показателю догнал Валерия Карпина, Зе Луиша, Юру Мовсисяна. 26 голов за «Спартак» в чемпионате России у Артема Дзюбы.

Соболев выступает за «Спартак» 2 года.

29 мая он может взять с командой 1-й трофей – Кубок России.

25-летний форвард стоит 9 миллионов евро.

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