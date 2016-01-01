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Лунев: «Байер» рассчитывает на меня в новом сезоне. Возвращаться в Россию не планирую»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев поговорил о будущем. Возвращаться на родину он не планирует.

– Что говорит руководство «Байера» о вашем будущем в клубе и увеличении количества игрового времени?

– В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера».

– Возможно ли возвращение в Россию в летнее трансферное окно?

– Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в РПЛ не рассматриваю. У меня еще год контракта с «Байером».

  • Лунев перешел в «Байер» в прошлом году как свободный агент.
  • В сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.
  • Основной вратарь «Байера» – финн Лукаш Градецки.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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