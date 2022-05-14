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Тикнизян: «Как пережил два удаления за месяц? Помог психолог»

Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что из-за красных карточек по ходу этого сезона он обращался к психологу.

«Как переживал серию удалений (два за месяц – прим. «Бомбардира»)? Когда ты приходишь в новую команду, где на тебя возлагают большие надежды, на тебе большой груз ответственности, происходит такой неудачный момент в карьере – это обескураживает и где-то даже расстраивает. Но у меня не было другого выбора, кроме как взять себя в руки и выдать неплохую серию из двух матчей. Я был обязан болельщикам. Считаю, у меня долг перед нашей трибуной – я обязан каждый матч выходить и давать пользу. Слава богу, две последние игры у меня получилось выделиться, и команда смотрелось хорошо.

Помогла работа над собой и психолог, поддержка близких. Думаю, в совокупности это все помогло пережить неудачный момент в карьере», – сказал Тикнизян.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.
  • Есть мнение, что «Локомотив» неправильно использует Тикнизяна.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +182

    armen10 1 час назад

    Редакторам и новостникам сайта, неплохо бы в школу заново пойти, на уроки руссконо языка

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