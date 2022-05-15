Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали»

Сергей Степашин, член совета директоров РЖД, поговорил о будущем «Локомотива».

«Сейчас в «Локомотиве» тратится намного меньше денег. Я знаю, о чем говорю. Убрали посредников – тех, кто подворовывал. Делается новая команда. Я считаю, что в следующем году «Локомотив» будет одним из тех, кто будет бороться за медали», – сказал Степашин.

Функционер также входит в попечительский совет «Динамо».

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Накануне в очном матче «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью (3:3).

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