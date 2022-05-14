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Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали»

Сергей Степашин, член совета директоров РЖД, поговорил о будущем «Локомотива».

«Сейчас в «Локомотиве» тратится намного меньше денег. Я знаю, о чем говорю. Убрали посредников – тех, кто подворовывал. Делается новая команда. Я считаю, что в следующем году «Локомотив» будет одним из тех, кто будет бороться за медали», – сказал Степашин.

  • Функционер также входит в попечительский совет «Динамо».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Накануне в очном матче «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью (3:3).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1901

    LOKOfanatik19 19 минут назад

    Если про иностранцев согласен, если про Лося и Пашинина, то х**ня полная.

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