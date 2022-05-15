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  • Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали»

Член совета директоров РЖД Степашин: «Из «Локомотива» убрали тех, кто подворовывал. Команда будет бороться за медали»

15 мая 2022, 00:30
7

Сергей Степашин, член совета директоров РЖД, поговорил о будущем «Локомотива».

«Сейчас в «Локомотиве» тратится намного меньше денег. Я знаю, о чем говорю. Убрали посредников – тех, кто подворовывал. Делается новая команда. Я считаю, что в следующем году «Локомотив» будет одним из тех, кто будет бороться за медали», – сказал Степашин.

  • Функционер также входит в попечительский совет «Динамо».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Накануне в очном матче «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью (3:3).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1652564093
Если про иностранцев согласен, если про Лося и Пашинина, то х**ня полная.
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Красногорск_Фан
1652566071
Воровал? Открыто дело. Дело открыто ? Нет. Значит вранье. А те кто воруют в открытую на 15% увеличили себе премии и закрыли казанку. Степашка врун
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PAREVG.
1652572732
Тогда почему бюргеры остались?
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Enter2006
1652587728
Рангник, уже "поднял" МЮ на медали, "команда будет бороться за медали" - хах ))
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Ганнибал Лектор
1652598182
На место одних взяли других. Надо не людей убирать, а возможность воровать. Вообще Степашин - это фрукт уровня Чубайса и Сердюкова. Не ему рассказывать про честность и борьбу с коррупцией
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JTherry
1652604890
получается, Степашин и в локо и в днище "подворовывает"... тогда понятно, почему они только ничейки между собой "катают", и вчера сыграли 3:3...)
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