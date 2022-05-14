Тикнизян: «Исключение из еврокубков повлияло на «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3) поговорил о настроении в команде.

«Естественно, исключение из еврокубков повлияло на команду, но не на мотивацию, а на настроение. Болельщики приходят и поддерживают и мы обязаны независимо от этого выигрывать и показывать хорошую игру. Надеюсь, вся эта ситуация как можно скорее разрешится и все будет хорошо.

У нас созданы все условия для легионеров, они чувствуют себя как дома — уверен в этом на сто процентов. Мы друг другу поддерживаем и стараемся абстрагироваться от новостей и нынешней ситуации», – сказал Тикнизян.

В матче с «Динамо» «Локомотив» уступал в 2 мяча.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.

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