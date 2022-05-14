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Тикнизян: «Исключение из еврокубков повлияло на «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3) поговорил о настроении в команде.

«Естественно, исключение из еврокубков повлияло на команду, но не на мотивацию, а на настроение. Болельщики приходят и поддерживают и мы обязаны независимо от этого выигрывать и показывать хорошую игру. Надеюсь, вся эта ситуация как можно скорее разрешится и все будет хорошо.

У нас созданы все условия для легионеров, они чувствуют себя как дома — уверен в этом на сто процентов. Мы друг другу поддерживаем и стараемся абстрагироваться от новостей и нынешней ситуации», – сказал Тикнизян.

  • В матче с «Динамо» «Локомотив» уступал в 2 мяча.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +2390

    фанат джигурды 1 час назад

    Он лучше бы в интервью рассказал из-за чьих косяков не набрано много очков и бывали разгромы и позоры!

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    Рейтинг: +2390

    фанат джигурды 1 час назад

    Исключение кривоногого тикнизяна пойдёт на пользу команде.

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    Рейтинг: +4389

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

    Защиту надо менять всю или почти всю. Офф - генича небось возбудила группа поддержки локомотива. Такие были сегодня девушки )))

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    Рейтинг: +2390

    фанат джигурды > Красногорск_Фан 1 час назад

    После его "речей" в матче с НН- пусть обсуждает тех, кому шершавым наяривает.
    Матч не смотрел- в волейбол играл, но количество пропущенных за сезон- это нечто...

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    Рейтинг: +4389

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

    Если бы не Худяков было бы в два раза больше. А как этого вернули друга так все по новой

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    Рейтинг: +2390

    фанат джигурды > Красногорск_Фан 9 минут назад

    Про то, что Гиле пора завязывать, я согласен, но...
    Хоть Худяков, хоть Облак, хоть Ханданович, хоть Менди- с такой защитой они все обречены на полную авоську мячей.

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