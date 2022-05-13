«Манчестер Юнайтед» может включить Марсьяля в сделку по Осимхену

«Манчестер Юнайтед» разрабатывает варианты покупки форварда «Наполи» Виктора Осимхена. В сделку может быть включен нападающий англичан Антони Марсьяль, манчестерцы к этому готовы.

Француз сейчас в аренде в «Севилье».

«Наполи» купил Осимхена в 2020 году у «Лилля».

В сезоне Серии А Осимхен провел 25 матчей, забил 13 голов, сделал 5 ассистов.

Трофеев на взрослом уровне у Осимхена нет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?