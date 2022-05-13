Новый сезон РПЛ стартует 17 или 24 июля. 13 ноября чемпионат уйдет на паузу до весны («РБ Спорт»)

Стали известны ориентировочные даты начала нового сезона РПЛ. Чемпионат должен стартовать либо 17, либо 24 июля.

13 ноября чемпионат уйдет на паузу из-за ЧМ-2022. Вернется лига уже в марте. Финиш турнира намечен на июнь 2023 года.

Кубок России будет проводиться в прежнем формате.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?