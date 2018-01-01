Орлов: «В 2018 году Миллер был единственным на совете директоров «Зенита», кто назвал фамилию Семака»

В 2018 году Зенит провел официальное голосование болельщиков в Питере, в этом голосовании ставился вопрос о том, кто именно должен стать главным тренером Зенита. В том голосовании с подавляющим преимуществом выиграл Сергей Богданович Семак. Сейчас авторитет Семака в Питере преумножился!
Журналист Геннадий Орлов рассказал, что Сергея Семака назначили на пост главного тренера «Зенита» благодаря председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.
«В «Зените» сейчас очень хорошая химия, взаимоотношения. В этом плане Семак добился очень многого. Посмотрите, даже у Слуцкого в «Рубине» все время какие-то скандалы в команде. Хотя, казалось бы, у него такой опыт.
А Семак – педагог, это его козырь. Он – тренер новой волны. Я его поддерживал и когда-то уговаривал, чтобы он поехал в «Уфу». Потом поддержал его кандидатуру среди зенитовского руководства.
Кстати, любопытный момент! Алексей Борисович Миллер... Я его даже спросил, дает ли он добро, чтобы я это рассказал. Он сказал: «Да».
Так вот, он был единственным на совете директоров, кто назвал фамилию Семака... Там предлагали Адвоката, кого-то еще... Сарри, к которому ездили даже в Италию!
А Алексей Борисович Миллер сказал: «Вы посмотрите, как болельщики поддерживают Семака. Возьмем его». И вот его взяли. Выбор был правильный!» – отметил Орлов.
- В 2018 году Семак возглавил «Зенит» вместо Роберто Манчини.
- Под его руководством команда 4 раза подряд стала чемпионом России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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