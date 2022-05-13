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  • Орлов: «В 2018 году Миллер был единственным на совете директоров «Зенита», кто назвал фамилию Семака»

Орлов: «В 2018 году Миллер был единственным на совете директоров «Зенита», кто назвал фамилию Семака»

13 мая 2022, 17:50
4

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что Сергея Семака назначили на пост главного тренера «Зенита» благодаря председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.

«В «Зените» сейчас очень хорошая химия, взаимоотношения. В этом плане Семак добился очень многого. Посмотрите, даже у Слуцкого в «Рубине» все время какие-то скандалы в команде. Хотя, казалось бы, у него такой опыт.

А Семак – педагог, это его козырь. Он – тренер новой волны. Я его поддерживал и когда-то уговаривал, чтобы он поехал в «Уфу». Потом поддержал его кандидатуру среди зенитовского руководства.

Кстати, любопытный момент! Алексей Борисович Миллер... Я его даже спросил, дает ли он добро, чтобы я это рассказал. Он сказал: «Да».

Так вот, он был единственным на совете директоров, кто назвал фамилию Семака... Там предлагали Адвоката, кого-то еще... Сарри, к которому ездили даже в Италию!

А Алексей Борисович Миллер сказал: «Вы посмотрите, как болельщики поддерживают Семака. Возьмем его». И вот его взяли. Выбор был правильный!» – отметил Орлов.

  • В 2018 году Семак возглавил «Зенит» вместо Роберто Манчини.
  • Под его руководством команда 4 раза подряд стала чемпионом России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ГСО
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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ilichkadr
1652454150
Верно сказал Орлов. Подавляющее большинство болельщиков, в т.ч. посещающих сей сайт, были за Семака.
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Bozigit
1652454960
В ЦСКА бы его.
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ySS
1652460975
Генаха, генаха, старая ты про...)
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Азбука
1652467955
Что ж, выбор Семака тренером себя оправдывает последние четыре сезона. Хотелось бы ещё узнать, кто лоббировал кандидатуры Луческу и Манчини? Почему оставили АВБ дорабатывать контракт, когда он явно потерял мотивацию после введения лимита?
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