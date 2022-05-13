Орлов: «В 2018 году Миллер был единственным на совете директоров «Зенита», кто назвал фамилию Семака»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что Сергея Семака назначили на пост главного тренера «Зенита» благодаря председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.

«В «Зените» сейчас очень хорошая химия, взаимоотношения. В этом плане Семак добился очень многого. Посмотрите, даже у Слуцкого в «Рубине» все время какие-то скандалы в команде. Хотя, казалось бы, у него такой опыт.

А Семак – педагог, это его козырь. Он – тренер новой волны. Я его поддерживал и когда-то уговаривал, чтобы он поехал в «Уфу». Потом поддержал его кандидатуру среди зенитовского руководства.

Кстати, любопытный момент! Алексей Борисович Миллер... Я его даже спросил, дает ли он добро, чтобы я это рассказал. Он сказал: «Да».

Так вот, он был единственным на совете директоров, кто назвал фамилию Семака... Там предлагали Адвоката, кого-то еще... Сарри, к которому ездили даже в Италию!

А Алексей Борисович Миллер сказал: «Вы посмотрите, как болельщики поддерживают Семака. Возьмем его». И вот его взяли. Выбор был правильный!» – отметил Орлов.

В 2018 году Семак возглавил «Зенит» вместо Роберто Манчини.

Под его руководством команда 4 раза подряд стала чемпионом России.

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