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Орлов: «В 2018 году Миллер был единственным на совете директоров «Зенита», кто назвал фамилию Семака»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что Сергея Семака назначили на пост главного тренера «Зенита» благодаря председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.

«В «Зените» сейчас очень хорошая химия, взаимоотношения. В этом плане Семак добился очень многого. Посмотрите, даже у Слуцкого в «Рубине» все время какие-то скандалы в команде. Хотя, казалось бы, у него такой опыт.

А Семак – педагог, это его козырь. Он – тренер новой волны. Я его поддерживал и когда-то уговаривал, чтобы он поехал в «Уфу». Потом поддержал его кандидатуру среди зенитовского руководства.

Кстати, любопытный момент! Алексей Борисович Миллер... Я его даже спросил, дает ли он добро, чтобы я это рассказал. Он сказал: «Да».

Так вот, он был единственным на совете директоров, кто назвал фамилию Семака... Там предлагали Адвоката, кого-то еще... Сарри, к которому ездили даже в Италию!

А Алексей Борисович Миллер сказал: «Вы посмотрите, как болельщики поддерживают Семака. Возьмем его». И вот его взяли. Выбор был правильный!» – отметил Орлов.

  • В 2018 году Семак возглавил «Зенит» вместо Роберто Манчини.
  • Под его руководством команда 4 раза подряд стала чемпионом России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ГСО

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6474

    Semenycch 24 минуты назад

    В 2018 году Зенит провел официальное голосование болельщиков в Питере, в этом голосовании ставился вопрос о том, кто именно должен стать главным тренером Зенита. В том голосовании с подавляющим преимуществом выиграл Сергей Богданович Семак. Сейчас авторитет Семака в Питере преумножился!

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    Рейтинг: +1759

    Bozigit 38 минут назад

    В ЦСКА бы его.

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    Рейтинг: +15004

    ilichkadr 52 минуты назад

    Верно сказал Орлов. Подавляющее большинство болельщиков, в т.ч. посещающих сей сайт, были за Семака.

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