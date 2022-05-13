Романцев – о Fan ID: «Госдуме нужно прекратить издевательство над болельщиками»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил за отмену Fan ID.
– Стоит ли болельщикам «Спартака» прервать бойкот и прийти на финальную игру Кубка России?
– Я вообще считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме?
Люди просто требуют хлеба и зрелищ. Я на стороне болельщиков.
- Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»