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Фанаты «Наполи» – Спаллетти: «Мы вернем угнанную машину, если ты уйдешь»

Неизвестные фанаты «Наполи» призвали уйти в отставку главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Возле домашнего стадиона неаполитанцев появился баннер с надписью: «Спаллетти, мы вернем Панду, если ты уйдешь».

Речь идет об автомобиле Fiat Panda, который угнали в октябре прошлого года.

  • После 36 туров «Наполи» идет на 3-м месте в Серии А.
  • Спаллетти возглавляет команду с прошлого лета.
  • Сообщалось, что тренер останется в клубе еще минимум на сезон.

Фото: твиттер Footy Accumulators

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Источник: Corriere dello Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +101

    Fandorine 46 минут назад

    Сейчас автомобиль в южном Бутово на разборе

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    Рейтинг: +63885

    portero 1 час назад

    Они признались что угнали???

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    Рейтинг: +222

    Боратти 1 час назад

    он зарабатывает на эту панду за пол дня! Гы-гы-гы!

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