Фанаты «Наполи» – Спаллетти: «Мы вернем угнанную машину, если ты уйдешь»

Неизвестные фанаты «Наполи» призвали уйти в отставку главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Возле домашнего стадиона неаполитанцев появился баннер с надписью: «Спаллетти, мы вернем Панду, если ты уйдешь».

Речь идет об автомобиле Fiat Panda, который угнали в октябре прошлого года.

После 36 туров «Наполи» идет на 3-м месте в Серии А.

Спаллетти возглавляет команду с прошлого лета.

Сообщалось, что тренер останется в клубе еще минимум на сезон.

Фото: твиттер Footy Accumulators

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