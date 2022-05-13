Фанаты «Наполи» – Спаллетти: «Мы вернем угнанную машину, если ты уйдешь»

Неизвестные фанаты «Наполи» призвали уйти в отставку главного тренера команды Лучано Спаллетти.
Возле домашнего стадиона неаполитанцев появился баннер с надписью: «Спаллетти, мы вернем Панду, если ты уйдешь».
Речь идет об автомобиле Fiat Panda, который угнали в октябре прошлого года.
- После 36 туров «Наполи» идет на 3-м месте в Серии А.
- Спаллетти возглавляет команду с прошлого лета.
- Сообщалось, что тренер останется в клубе еще минимум на сезон.
Фото: твиттер Footy Accumulators
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Источник: Corriere dello Sport