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  • Фанаты «Наполи» – Спаллетти: «Мы вернем угнанную машину, если ты уйдешь»

Фанаты «Наполи» – Спаллетти: «Мы вернем угнанную машину, если ты уйдешь»

13 мая 2022, 13:58
2

Неизвестные фанаты «Наполи» призвали уйти в отставку главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Возле домашнего стадиона неаполитанцев появился баннер с надписью: «Спаллетти, мы вернем Панду, если ты уйдешь».

Речь идет об автомобиле Fiat Panda, который угнали в октябре прошлого года.

  • После 36 туров «Наполи» идет на 3-м месте в Серии А.
  • Спаллетти возглавляет команду с прошлого лета.
  • Сообщалось, что тренер останется в клубе еще минимум на сезон.

Фото: твиттер Footy Accumulators

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (2)
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portero
1652444085
Они признались что угнали???
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Fandorine
1652446348
Сейчас автомобиль в южном Бутово на разборе
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