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Спаллетти останется в «Наполи» еще минимум на сезон

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Лучано Спаллетти продолжит тренировать «Наполи».

«Это тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на один сезон. Спаллетти остается», — заявил Де Лаурентис.

  • «Наполи» идет на 3-м месте в Серии А.
  • Неаполитанцы гарантировали себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ.

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Источник: Football Italia

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