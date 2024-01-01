«Манчестер Сити» поборется за Френки де Йонга (ESPN)

«Манчестер Сити» стал еще одним претендентом на полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Клуб готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за голландского хавбека.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел купить экс-игрока «Аякса» еще в 2019 году, когда тот выбрал «Барсу».
- В этом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 45 матчах.
- Сообщалось, что «Барселона» может продать 25-летнего футболиста за 70-80 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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