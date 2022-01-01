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Френки де Йонг перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 70-80 миллионов (Жерар Ромеро)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сменит команду в ближайшие недели.

Новым клубом голландца станет «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что сумма трансфера составит 70-80 миллионов евро.

Каталонцы решили продать хавбека из-за финансовых проблем. Вероятность сделки оценивается в 95 процентов.

  • «Барса» купила де Йонга в 2019 году за 86 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
  • В этом сезоне 25-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 45 матчах.

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Источник: твиттер Жерара Ромеро

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2947

    Dgad 1 час назад

    Барсе особо он и не нужен, там есть кому играть в центе, Гави ***** растут еще...

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