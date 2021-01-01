Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному

Каррера: «У «Спартака» есть все для победы над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Несмотря на турнирную таблицу и положение в ней команд, я считаю, что «Спартак» сможет победить «Зенит» в Москве. У «красно-белых» есть всe для этого», – сказал итальянец.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Нагучев прокомментирует матч «Спартак» – «Зенит». Он не работал с ноября 2021 года
«7:1». «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» 9
Зарема – о матче «Спартак» – «Зенит»: «На VAR назначили Иванова. Блeкло-голубые хотят перестраховаться» 52
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:23
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +2067

    Январь 59 2 часа назад

    Я буду болеть за Спартак, но посмотрев вчерашний матч....(жадности футболистов Спартака нет предела) что то мне мало верится , что у Спартака будет такая возможность. Шансы то наверняка будут, а вот нежелание делиться мячом в последний момент может сыграть злую шутку. Зенит далеко не Енисей, и в обратку может забить столько сколько ещё не забивал.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2129

    Беспонтий 3 часа назад

    исходу матча лишь одна цена
    желание зенита
    два пальца об газон
    и ваша карта бита

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12339

    playsh 3 часа назад

    Победить Спартак может только на морально-волевых,от первой до последней минуты,ни на секунду не расслабившись.Это сродни подвигу,потому что Зенит в Москву едет только за победой,сильнейшим составом,другого ему не надо.Дело принципа,так сказать.Думаю,игра должна быть одна из сильнейших в сезоне.
    Играть будут две очень любящих друг друга команды.Всем классной игры.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2129

    Беспонтий > playsh 3 часа назад

    да не будет играть зенит
    ленивые золотые итак весь сезон на пол ноги не наиграли
    кудесники мяча все девяносто минут будут красоваться перед всеми

    остальные будут отрабатывать контракты
    2-1 для ваших утешений будет хорошо для всех

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12339

    playsh > Беспонтий 2 часа назад

    Ты не понял,уважаемый,Зенит прикатит в Москву только за победой,
    это дело чести,иначе его в Питере не поймут.И золото здесь совсем не при чём.После игры пообщаемся здесь,кто из нас прав.Удачи.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2129

    Беспонтий > playsh 2 часа назад

    там
    здесь у нас
    уже никому ничего не надо всё катится чередой
    самодовольность и вседозволенность вкупе с подспудной мыслью
    я не забью забьют бразилы иначе за что им такие деньги платят

    давай те пообщаемся
    хотя редко выигрываю споры

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12339

    playsh > Беспонтий 1 час назад

    Да это не спор,рассуждение.У меня много друзей в Питере.Там прессинг на Зенит,просто приехать в Москву и порвать.Я же говорю,любовь очень сильная у них,здесь дело чести.Извините за тыкание,просто устал уже.
    С уважением,дружище.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14405

    Barmaleushka > Беспонтий 1 час назад

    Послать в Москву "молодёжь" ( U-17 или 18) , а потом угорать над тем , как "народные" пузырями надуваются от своего величия )

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +680

    Конопляных дел мастер 3 часа назад

    Какие самоуверенные эти аутсайдеры?

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11