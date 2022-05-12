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Каррера: «У «Спартака» есть все для победы над «Зенитом»

12 мая 2022, 11:23
7

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Несмотря на турнирную таблицу и положение в ней команд, я считаю, что «Спартак» сможет победить «Зенит» в Москве. У «красно-белых» есть всe для этого», – сказал итальянец.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Plyash
1652345614
Победить Спартак может только на морально-волевых,от первой до последней минуты,ни на секунду не расслабившись.Это сродни подвигу,потому что Зенит в Москву едет только за победой,сильнейшим составом,другого ему не надо.Дело принципа,так сказать.Думаю,игра должна быть одна из сильнейших в сезоне. Играть будут две очень любящих друг друга команды.Всем классной игры.
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Беспонтий
1652345693
исходу матча лишь одна цена желание зенита два пальца об газон и ваша карта бита
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Январь 59
1652347224
Я буду болеть за Спартак, но посмотрев вчерашний матч....(жадности футболистов Спартака нет предела) что то мне мало верится , что у Спартака будет такая возможность. Шансы то наверняка будут, а вот нежелание делиться мячом в последний момент может сыграть злую шутку. Зенит далеко не Енисей, и в обратку может забить столько сколько ещё не забивал.
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