Каррера: «У «Спартака» есть все для победы над «Зенитом»

Я буду болеть за Спартак, но посмотрев вчерашний матч....(жадности футболистов Спартака нет предела) что то мне мало верится , что у Спартака будет такая возможность. Шансы то наверняка будут, а вот нежелание делиться мячом в последний момент может сыграть злую шутку. Зенит далеко не Енисей, и в обратку может забить столько сколько ещё не забивал.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«Несмотря на турнирную таблицу и положение в ней команд, я считаю, что «Спартак» сможет победить «Зенит» в Москве. У «красно-белых» есть всe для этого», – сказал итальянец.
- Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
- В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?