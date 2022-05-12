Каррера: «У «Спартака» есть все для победы над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Несмотря на турнирную таблицу и положение в ней команд, я считаю, что «Спартак» сможет победить «Зенит» в Москве. У «красно-белых» есть всe для этого», – сказал итальянец.

Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.

В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

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