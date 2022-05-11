Гендиректор «Ахмата»: «Ни о какой смене гражданства Умаевым речи не идeт»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию о возможной смене гражданства нападающего Идриса Умаева.

Ранее Meta-ratings сообщал, что Умаев хочет получить казахстанский паспорт.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет. Ни о какой смене гражданства нашим игроком речи не идeт», – сказал Айдамиров.

Отец Умаева родился в Казахстане.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев работал с Умаевым в «Шахтере» из Караганды и «Чайке».

Умаев провел 9 матчей за «Ахмат» в этом сезоне РПЛ.

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