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Гендиректор «Ахмата»: «Ни о какой смене гражданства Умаевым речи не идeт»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию о возможной смене гражданства нападающего Идриса Умаева.

Ранее Meta-ratings сообщал, что Умаев хочет получить казахстанский паспорт.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет. Ни о какой смене гражданства нашим игроком речи не идeт», – сказал Айдамиров.

  • Отец Умаева родился в Казахстане.
  • Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев работал с Умаевым в «Шахтере» из Караганды и «Чайке».
  • Умаев провел 9 матчей за «Ахмат» в этом сезоне РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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