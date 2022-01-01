Клопп: «Холанд – очень хороший трансфер для «Ман Сити», к сожалению. Он настоящий зверь»

А ливеру нужен левандовски с мбаппе. Никаких испаний, никому не интересно играть с осасунами и мальерками. Даёшь топ игроков в топ лиге с топ соперниками.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
«Он заметно усилит «Ман Сити». Это хороший игрок. Но «Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку.
Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, просто подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.
Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он настоящий зверь. К сожалению, это очень хороший трансфер», – сказал Клопп.
- В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
- Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?