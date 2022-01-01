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Клопп: «Холанд – очень хороший трансфер для «Ман Сити», к сожалению. Он настоящий зверь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Он заметно усилит «Ман Сити». Это хороший игрок. Но «Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, просто подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он настоящий зверь. К сожалению, это очень хороший трансфер», – сказал Клопп.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2523

    acor94 1 час назад

    А ливеру нужен левандовски с мбаппе. Никаких испаний, никому не интересно играть с осасунами и мальерками. Даёшь топ игроков в топ лиге с топ соперниками.

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    Рейтинг: +11739

    DeStar > acor94 1 час назад

    нууу конечно логика в твоих словах есть
    апл классный чемп , особенно по интенсивности, но по силе -
    не надо тут ляля
    сева с хорошей долей вероятности победит любого из апл кроме ливерпуля и сити. Может с челси еще не справится, но и сева не топ 3 испании, и это уже не раз доказано, вилька вон дохлая и то могет с баварией условной
    атм, барса, реал, это точно не хуже чем сити, ливерпуль и челси.
    арсенал дном последние много лет является, мю еще днее, ттх уже вообще все футбола.

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    Рейтинг: +2523

    acor94 > DeStar 1 час назад

    Если в итоге сделают суперлигу, где будут сильнейшие, это будет круто. Не знаю почему, но мне испанский футбол (особенно в середине и низах таблицы) кажется очень скучным, чего нн скажешь об Англии.

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