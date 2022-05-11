Клопп: «Холанд – очень хороший трансфер для «Ман Сити», к сожалению. Он настоящий зверь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Он заметно усилит «Ман Сити». Это хороший игрок. Но «Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку.

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много голов, просто подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится.

Он пару раз травмировался в «Дортмунде», но когда он в форме, он настоящий зверь. К сожалению, это очень хороший трансфер», – сказал Клопп.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

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