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«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: манчестерцы не проигрывают на выезде в АПЛ 16 матчей подряд

В 22:15 по Москве начнется матч 33-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». У манчестерцев беспроигрышная гостевая серия в АПЛ составляет 16 встреч (13 побед, три ничьи).

Это самая длинная гостевая беспроигрышная серия в чемпионате в истории «Манчестер Сити».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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