«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: манчестерцы не проигрывают на выезде в АПЛ 16 матчей подряд

В 22:15 по Москве начнется матч 33-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». У манчестерцев беспроигрышная гостевая серия в АПЛ составляет 16 встреч (13 побед, три ничьи).

Это самая длинная гостевая беспроигрышная серия в чемпионате в истории «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» делит 1-е место в АПЛ с «Ливерпулем».

Манчестерцы могут оформить 2-е чемпионство подряд.

«Вулверхэмптон» идет на 8-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?