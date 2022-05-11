«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: манчестерцы не проигрывают на выезде в АПЛ 16 матчей подряд

В 22:15 по Москве начнется матч 33-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». У манчестерцев беспроигрышная гостевая серия в АПЛ составляет 16 встреч (13 побед, три ничьи).
Это самая длинная гостевая беспроигрышная серия в чемпионате в истории «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити» делит 1-е место в АПЛ с «Ливерпулем».
- Манчестерцы могут оформить 2-е чемпионство подряд.
- «Вулверхэмптон» идет на 8-м месте.
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Источник: Бомбардир.ру