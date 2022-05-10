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Глава Северной Осетии: «Достроим стадион «Алании» в следующем году»

Сергей Меняйло, глава Северной Осетии, обещал завершить строительство стадиона для «Алании» в следующем году. То же самое накануне говорил главный тренер Спартак Гогниев.

«Требование к стадиону были одни, потом другие. Сегодня все сложности устранены. Строительство идет по тем требованиям, которые предъявлены. Дополнительное финансирование предусмотрено в размере одного миллиарда рублей. Думаю, в следующем году мы стадион достроим.

Если в 2023 году мы выйдем в РПЛ, мы пройдем лицензирование. Нынешняя ситуация никак не скажется на финансировании клуба и строительстве стадиона. Есть основной инвестор клуба и еще один инвестор, который готов так же принять участие в финансировании», – сказал Меняйло.

  • Сейчас «Алания» идет в середине таблицы ФНЛ.
  • Накануне «Алания» проиграла «Динамо» в полуфинале Кубка России (0:3).
  • «Алании» не было в РПЛ с 2013 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Р-Спорт»

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