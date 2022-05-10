Шварц: «Алания» играла храбро, давила, но мы охладили их пыл третьим голом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.
— Как вам сегодняшний матч?
— Мы очень хорошо вошли в игру, создавали много моментов. К сожалению, забили один мяч в первом тайме. Могли рассчитывать на большее количество голов после первого тайма.
Надо отдать должное команде соперников, они играли храбро, давили, но охладили их пыл третьим голом в матче.
- Команда Шварца сыграет в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» – «Енисей».
- «Динамо» лишь однажды выиграло Кубок – в 1995 году.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»