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Шварц: «Алания» играла храбро, давила, но мы охладили их пыл третьим голом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

— Как вам сегодняшний матч?

— Мы очень хорошо вошли в игру, создавали много моментов. К сожалению, забили один мяч в первом тайме. Могли рассчитывать на большее количество голов после первого тайма.

Надо отдать должное команде соперников, они играли храбро, давили, но охладили их пыл третьим голом в матче.

  • Команда Шварца сыграет в финале Кубка России с победителем пары «Спартак»«Енисей».
  • «Динамо» лишь однажды выиграло Кубок – в 1995 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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