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Терехов: «Сочи» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему нет?»

Защитник Сергей Терехов считает, что «Сочи» в следующем сезоне может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

— С учетом такого прогресса у «Сочи» есть шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство, если вы сохраните и усилите состав?

— Я думаю, всe возможно. Почему нет? Всe зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.

  • «Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.
  • Команда уступает «Динамо» лишь по дополнительным показателям.
  • «Зенит» выиграл РПЛ в 4-й раз подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +356

    Сделаны из Дерева 20 минут назад

    Два бомже проекта между собой!
    Но бледно голубым отдадут липовое чЯмпионство!!

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