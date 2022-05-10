Терехов: «Сочи» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему нет?»

Защитник Сергей Терехов считает, что «Сочи» в следующем сезоне может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

— С учетом такого прогресса у «Сочи» есть шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство, если вы сохраните и усилите состав?

— Я думаю, всe возможно. Почему нет? Всe зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.

«Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.

Команда уступает «Динамо» лишь по дополнительным показателям.

«Зенит» выиграл РПЛ в 4-й раз подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?