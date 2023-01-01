Терехов: «Сочи» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему нет?»

Два бомже проекта между собой!
Но бледно голубым отдадут липовое чЯмпионство!!
Защитник Сергей Терехов считает, что «Сочи» в следующем сезоне может побороться с «Зенитом» за чемпионство.
— С учетом такого прогресса у «Сочи» есть шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство, если вы сохраните и усилите состав?
— Я думаю, всe возможно. Почему нет? Всe зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.
- «Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.
- Команда уступает «Динамо» лишь по дополнительным показателям.
- «Зенит» выиграл РПЛ в 4-й раз подряд.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?