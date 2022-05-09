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Каррера: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. Они очень близки к этому»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча столичного клуба в 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.

Но «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы РПЛ и не просто так оказалась в полуфинале Кубка.

Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг — самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу», — сказал Каррера.

  • «Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 мая.
  • Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 1 час назад

    Эх , Массимо , тебе ли после Тосно что-то говорить ?

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