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Шишкин – об итальянцах в «Спартаке»: «Народным клубом должны руководить русские футбольные люди»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин высказался о «Спартаке» после победы над «Уралом» (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— После такого матча поутихнут разговоры об отставке Ваноли? Или с ним уже все решено?

— Я думаю, такие слухи в любом случае неизбежны. Все видят, на каком месте находится «Спартак», эти «качели» — то выиграли, то проиграли, серии эти непонятные – думаю, это не то, к чему стремится клуб.

Победа в Кубке, может быть, сгладит впечатления болельщиков и всех людей, причастных к «Спартаку», но в перспективе, на мой взгляд, Ваноли не будет в команде.

Я вообще думаю, что эта «итальянская система», которая сейчас в клубе – это не совсем правильно. Таким народным клубом как «Спартак» должны руководить русские футбольные люди, и они у нас в стране есть. Которые знают, как и что делать. Хотя есть нюансы.

Руководству «Спартака», конечно, виднее, но, на мой взгляд, эта нынешняя система команде не подходит.

  • «Спартак» примет «Енисей» в 1/2 финала Кубка России в среду, 11 мая.
  • Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:16
Комментарии2
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    Рейтинг: +13796

    NewLife 35 минут назад

    "Таким народным клубом как «Спартак» должны руководить русские футбольные люди"
    Роман, есть ли у тебя какие-либо аргументы кроме национализма ?

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    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 2 часа назад

    С каких это пор Шишкин стал авторитетом , для общественности ?
    Ну играл в Спартаке и что ?
    Проще назвать тех кто не был в Спартаке.

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