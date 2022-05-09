Шишкин – об итальянцах в «Спартаке»: «Народным клубом должны руководить русские футбольные люди»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин высказался о «Спартаке» после победы над «Уралом» (3:1) в 28-м туре РПЛ.

– После такого матча поутихнут разговоры об отставке Ваноли? Или с ним уже все решено?

– Я думаю, такие слухи в любом случае неизбежны. Все видят, на каком месте находится «Спартак», эти «качели» – то выиграли, то проиграли, серии эти непонятные – думаю, это не то, к чему стремится клуб.

Победа в Кубке, может быть, сгладит впечатления болельщиков и всех людей, причастных к «Спартаку», но в перспективе, на мой взгляд, Ваноли не будет в команде.

Я вообще думаю, что эта «итальянская система», которая сейчас в клубе – это не совсем правильно. Таким народным клубом как «Спартак» должны руководить русские футбольные люди, и они у нас в стране есть. Которые знают, как и что делать. Хотя есть нюансы.

Руководству «Спартака», конечно, виднее, но, на мой взгляд, эта нынешняя система команде не подходит.

«Спартак» примет «Енисей» в 1/2 финала Кубка России в среду, 11 мая.

Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?