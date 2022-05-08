Рабочая группа обсудит проект календаря следующего сезона РПЛ с 20 командами

Специальная рабочая группа, которая изучает вопрос расширения РПЛ, рассмотрит проект календаря следующего сезона, предусматривающий участие 20 команд. Его предложит член группы Денис Маслов – генеральный директор «Торпедо».

– Велика вероятность, что «Торпедо» в ближайших турах обеспечит себе прямую путевку в РПЛ. Вы входите в состав рабочей группы, которая решает вопрос обмена между РПЛ и ФНЛ. Какие варианты и есть ли решения?

– Надеюсь, наш клуб решит вопрос выхода в РПЛ напрямую, через первое-второе место. Что касается стыков, то решение исполкома – доиграть так, как есть – два команды вылетают, две – в стыки. На рабочей группе обсуждали несколько вариантов, РПЛ представила проекты по новому формату, их изучают.

– Какой из проектов считаете наиболее приемлемым?

– Мы сами попробовали сделать календарь из расчета 20 команд. Сделали календарь – без еврокубков, но с датами для сборной. Получилось шесть «тройников» – когда три игры в неделю. Наверное, это тяжеловато. Считали с даты первого тура – 10 июля. Представлю этот вариант на заседание рабочей группы.

На протяжении всей истории РПЛ в ней было 16 команд.

Россия сейчас отстранена от международного футбола.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?