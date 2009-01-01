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Гвардиола: «Иногда при неудаче чувствую себя комфортнее, чем при успехе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил чувства от успеха и неудачи. Иногда ему больше нравится проиграть.

«В спорте плохих моментов больше, чем хороших. С неудачами мне комфортнее справляться. Иногда в такие моменты я чувствую себя более комфортно, чем при успехе.

Поражения полны эмоций. Мы их чувствуем», – сказал тренер.

  • Гвардиола доходил с «Манчестер Сити» до финала ЛЧ, но уступил там «Челси».
  • Контракт испанца действует до лета 2023 года.
  • «Сити» сейчас борется за очередное чемпионство в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports

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