Спекулянты продают билеты на финал ЛЧ за цену в 65 раз выше официальной

Купить билеты на финал Лиги чемпионов можно не только официально.=======Ну и что означает это фраза ? Типа можно купить официально , но какие то дураки будут покупать не официально в 65 раз дороже ?
Или все таки ---официально купить уже нельзя , потому что все билеты проданы. Но можно не официально в 65 раз дороже ?
Купить билеты на финал Лиги чемпионов можно не только официально. Опубликована информация о ценах у спекулянтов.
- Категория 4: официальная цена 50 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 3 275 фунтов стерлингов;
- Категория 3: официальная цена 155 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 7 950 фунтов стерлингов;
- Категория 2: официальная цена 420 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 8 400 фунтов стерлингов;
- Категория 1: официальная цена 590 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 10 000 фунтов стерлингов.
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» 28 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?