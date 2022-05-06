Спекулянты продают билеты на финал ЛЧ за цену в 65 раз выше официальной

Купить билеты на финал Лиги чемпионов можно не только официально. Опубликована информация о ценах у спекулянтов.

Категория 4: официальная цена 50 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 3 275 фунтов стерлингов;

Категория 3: официальная цена 155 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 7 950 фунтов стерлингов;

Категория 2: официальная цена 420 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 8 400 фунтов стерлингов;

Категория 1: официальная цена 590 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 10 000 фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?