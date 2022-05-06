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Спекулянты продают билеты на финал ЛЧ за цену в 65 раз выше официальной

Купить билеты на финал Лиги чемпионов можно не только официально. Опубликована информация о ценах у спекулянтов.

  • Категория 4: официальная цена 50 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 3 275 фунтов стерлингов;
  • Категория 3: официальная цена 155 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются по цене 7 950 фунтов стерлингов;
  • Категория 2: официальная цена 420 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 8 400 фунтов стерлингов;
  • Категория 1: официальная цена 590 фунтов стерлингов, в настоящее время предлагаются за 10 000 фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь»

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06.05.2022 22:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +158

    Феникс 28 1 час назад

    Купить билеты на финал Лиги чемпионов можно не только официально.=======Ну и что означает это фраза ? Типа можно купить официально , но какие то дураки будут покупать не официально в 65 раз дороже ?
    Или все таки ---официально купить уже нельзя , потому что все билеты проданы. Но можно не официально в 65 раз дороже ?

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