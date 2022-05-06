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Агент Кофрие отказался комментировать будущее бельгийца в «Спартаке»

Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о будущем игрока в московском клубе.

«Останется ли Кофрие в «Спартаке» в следующем сезоне после решения УЕФА? Сейчас не могу ничего комментировать на эту тему.

На данный момент Максимилиано сконцентрирован на том, чтобы помочь команде хорошо завершить сезон», – сказал агент.

  • Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
  • Бельгиец заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В его активе 1 голевая передача в 21 матче.

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Источник: Sport24

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