«Рома» впервые с 1991 года вышла в финал еврокубка

«Рома» обыграла «Лестер» по сумме двух матчей и вышла в финал Лиги конференций.

Клуб из Рима сыграет в еврокубковом финале впервые с 1991 года. Тогда римляне уступили «Интеру» (0:2, 1:0) в Кубке УЕФА.

«Фейеноорд», соперник «Ромы» по решающему матчу, вышел в финал еврокубка впервые с сезона-2001/02. Тогда голландцы победили в Кубке УЕФА дортмундскую «Боруссию» (3:2).

«Рома» и «Фейеноорд» встретятся в Тиране 25 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?