Моуринью установил два рекорда благодаря выходу «Ромы» в финал Лиги конференций

«Рома» победила «Лестер» по сумме двух встреч и стала финалистом Лиги конференций.
Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, вышедшим в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Кроме того, португалец – первый тренер, добравшийся до финала еврокубков с четырьмя разными командами.
- «Порту» – финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов;
- «Интер» – финал Лиги чемпионов;
- «Манчестер Юнайтед» – финал Лиги Европы;
- «Рома» – финал Лиги конференций.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Goal