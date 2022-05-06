Моуринью установил два рекорда благодаря выходу «Ромы» в финал Лиги конференций

«Рома» победила «Лестер» по сумме двух встреч и стала финалистом Лиги конференций.

Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, вышедшим в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Кроме того, португалец – первый тренер, добравшийся до финала еврокубков с четырьмя разными командами.

«Порту» – финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов;

«Интер» – финал Лиги чемпионов;

«Манчестер Юнайтед» – финал Лиги Европы;

«Рома» – финал Лиги конференций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?