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Моуринью установил два рекорда благодаря выходу «Ромы» в финал Лиги конференций

«Рома» победила «Лестер» по сумме двух встреч и стала финалистом Лиги конференций.

Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, вышедшим в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Кроме того, португалец – первый тренер, добравшийся до финала еврокубков с четырьмя разными командами.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Goal

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