Мостовой – о Дзюбе: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдeт из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артeма заканчивается контракт, – в «Зените» не говорят, готовы ли они его подписать или нет. Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?

В «Црвене Звезде» хотят взять Дзюбу, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов? Многие так говорят. «Зенит» бы тоже играл в Лиге чемпионов, будь у нас другая ситуация.

Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть ещe команды в России, куда его с удовольствием возьмут. Дзюба может уйти в любой другой клуб РПЛ», – считает Мостовой.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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