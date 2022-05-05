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  • Мостовой – о Дзюбе: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду»

Мостовой – о Дзюбе: «Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду»

5 мая 2022, 23:23
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдeт из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артeма заканчивается контракт, – в «Зените» не говорят, готовы ли они его подписать или нет. Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?

В «Црвене Звезде» хотят взять Дзюбу, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов? Многие так говорят. «Зенит» бы тоже играл в Лиге чемпионов, будь у нас другая ситуация.

Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть ещe команды в России, куда его с удовольствием возьмут. Дзюба может уйти в любой другой клуб РПЛ», – считает Мостовой.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1651782731
Может лучше в "Томь"? )
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Ловкий Бубен
1651783706
Ну, почему, так из любопытства , поиграть в Фенербахче или тойже Црвене Звезде новые люди, другая страна, интересно
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portero
1651794471
В звезде ему платить не будут и половины что в Зените...
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serhio80
1651795331
Какая то Сельта)
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Oldtrafford83
1651816501
Какая то ЦЗ явно лучше зенита в нынешних условиях, плюс ЕК с почти всегда полным стадионом, Саша, ты снова пьян)
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ilichkadr
1651818332
Все кому не лень сватают Дзюбу в дружественные страны, но у него никто не спрашивал. Без него его женить это не для Артёма.
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