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  • Агент Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в «Спартаке». Он лучше Соболева и Николсона»

Агент Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в «Спартаке». Он лучше Соболева и Николсона»

5 мая 2022, 21:49
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы из «Зенита» в «Спартак».

– Стоит ли Дзюбе переходить в «Спартак»?

– Чтобы подогреть интерес – это был бы хит сезона. Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки.

Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы завершить Дзюбе карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво.

Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел – туда и пришел.

– Смог бы Дзюба заиграть в Европе?

– Он реально мог бы играть в Европе. В свои лучшие года. Ведь большинство российских звезд не смогли бы там никогда заиграть. Дзюба бы смог. Остальные россияне – мыльные пузыри.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
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Roma56
1651777059
даже даром не нужен
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kostilio
1651777680
дзюба,такой же мыльный пузь для европы
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Fusballer
1651779369
Смог бы, да смог бы. А воз и ныне там. А лучший Артёмка и так понятно в чем))
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шахта Заполярная
1651779422
Селюк, ты хочешь чтобы в раздевалке Спартака на шкафчики замки повесили.
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Томик
1651779794
Кто лучше? Да не смешите меня. Тем более сейчас. Тем более он говнюк. Зачем говнюк "Спартаку".
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Plyash
1651781888
Предав однажды,предаст и дважды.В Спартаке иуды в голубых тонах не нужны. Тьфу.
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serhio80
1651795703
А смог бы селюк играть в НХЛ? Он же лучше Овечкина будет шоу устраивать и стадионы собирать! Даже в **** трангедера предлагал покрасить... Не берут, говорят селюк слишком крут для нас...
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nik55
1651817982
Селюк---срочно к врачу
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zigbert
1651820346
Спартак для Дзюбы тема закрытая и сам он это прекрасно понимает.
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Старикан
1651826194
Этот говнюк нужен только бомжам!
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