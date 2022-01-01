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Агент Селюк: «Предложил бы Дзюбе завершить карьеру в «Спартаке». Он лучше Соболева и Николсона»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы из «Зенита» в «Спартак».

– Стоит ли Дзюбе переходить в «Спартак»?

– Чтобы подогреть интерес – это был бы хит сезона. Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки.

Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы завершить Дзюбе карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво.

Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел – туда и пришел.

– Смог бы Дзюба заиграть в Европе?

– Он реально мог бы играть в Европе. В свои лучшие года. Ведь большинство российских звезд не смогли бы там никогда заиграть. Дзюба бы смог. Остальные россияне – мыльные пузыри.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +859

    Roma56 8 минут назад

    даже даром не нужен

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