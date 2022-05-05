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Представитель Абрамовича опроверг слухи о требовании бизнесмена к «Челси» вернуть 1,5-миллиардный долг

Пресс-секретарь владельца «Челси» Романа Абрамовича отреагировал на последние новости о возможном срыве продажи клуба.

«После спекуляций в СМИ по поводу продажи «Челси» мы хотели бы прояснить следующие моменты.

Во-первых, намерения господина Абрамовича в отношении передачи выручки от продажи «Челси» на благотворительность не изменились.

Во-вторых, господин Абрамович не просил о возврате ему каких-либо займов – такие предположения абсолютно ложны, как и предположения о том, что господин Абрамович в последнюю минуту увеличил цену на клуб.

Однако, намереваясь найти хорошего владельца для «Челси», господин Абрамович призвал каждого претендента инвестировать в клуб – в том числе в академию, женскую команду, реконструкцию стадиона, а также поддерживать работу Фонда «Челси», – объяснил представитель россиянина.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
  • Сообщалось, что команду могут исключить из Премьер-лиги, если ее владелец не сменится до 8 июня.

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Источник: сайт «Челси»

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