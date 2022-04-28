Абрамович требует за «Челси» 2,5 миллиарда. Он хочет выручить больше денег на благотворительность

Владелец «Челси» Роман Абрамович запросил у трех претендентов на покупку клуба дополнительные средства.

Россиянин потребовал еще 500 миллионов фунтов, чтобы общая сумма сделки достигла 2,5 миллиарда.

Бизнесмен хочет выручить как можно больше денег на благотворительность.

Также он настаивает на инвестициях в размере 1-1,5 миллиарда фунтов в стадион, академию и женскую команду.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут