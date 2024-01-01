Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

Медина: «Иногда путаю Березуцких»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцким. Он их путает.

«Иногда я путаю. Я могу различить по часам: если у одного они есть, то я понимаю. Когда они оба без часов, мне становится тяжело. Во время матча тоже могу определить: Василий часто кричит, а Алексей более спокойный, не поддающийся эмоциям. Он вдумчивый, можно сказать, мыслитель. Когда они вдвоем, получается некий баланс. Они дополняют друг друга», – сказал Медина.

  • Парагваец перешел в ЦСКА зимой.
  • В сезоне РПЛ Медина провел 8 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
  • Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА, а брат Василий – его помощник.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Карраскаль: «На тренировках обвожу Березуцких с закрытыми глазами!» 1
Бюджет ЦСКА значительно сократится. Выкуп Языджи под вопросом («Матч ТВ») 5
Великобритания ввела санкции против главы совета директоров ЦСКА Орешкина 6
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:44
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +95802

    zigbert 47 минут назад

    И не удивительно, различить их трудно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2950

    Бухбух 2 часа назад

    Судя по последним результатам - баланса никакого нет.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11