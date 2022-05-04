Медина: «Иногда путаю Березуцких»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о работе с тренерами Алексеем и Василием Березуцким. Он их путает.

«Иногда я путаю. Я могу различить по часам: если у одного они есть, то я понимаю. Когда они оба без часов, мне становится тяжело. Во время матча тоже могу определить: Василий часто кричит, а Алексей более спокойный, не поддающийся эмоциям. Он вдумчивый, можно сказать, мыслитель. Когда они вдвоем, получается некий баланс. Они дополняют друг друга», – сказал Медина.

Парагваец перешел в ЦСКА зимой.

В сезоне РПЛ Медина провел 8 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА, а брат Василий – его помощник.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут