Гендиректор «Зенита» Медведев: «Нет сомнений, что Дзюба еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее в клубе нападающего Артема Дзюбы.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно.

То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», – сказал Медведев.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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