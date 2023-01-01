Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Нет сомнений, что Дзюба еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее в клубе нападающего Артема Дзюбы.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно.

То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», – сказал Медведев.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой» 14
Рианчо: «Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба» 13
Дзюба поздравил «Зенит» с чемпионством 1
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:47
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +11922

    ВетеR 1 час назад

    хотели сказать полирует жопой скамейку за сумасшедшие деньги (

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7

    Аден 1 час назад

    дЗюбло поиграет на высшем уровне, ха-ха, только если на корпаративах или в кино для взрослых.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    fakeid > Аден 34 минуты назад

    с участием твоей мамки. гы-гы!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7

    Аден > fakeid 4 минуты назад

    там уже твоя мамка, в главной роли, бу-га-га

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1898

    Беспонтий 1 час назад

    поддался на уговоры федуна
    продаст

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6447

    Semenycch 1 час назад

    Совершенно верно!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +98

    Fandorine 2 часа назад

    Если только в домино)))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12266

    playsh 2 часа назад

    Оптимист ты,Медведев.А оптимизм это недостаток информации.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5976

    порт 2 часа назад

    Хороший футболист, Химкам пригодится.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9750

    "supermax" 3 часа назад

    рукой

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22763

    DOCTOR PENALTY > "supermax" 2 часа назад

    Ты прав, рукой он играет круче Марадоны.)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5451

    afw13 > 52 минуты назад

    походу Медведев персональный фанат Дзюбы, любит понаблюдать за его игрой рукой

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11