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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Нет сомнений, что Дзюба еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Нет сомнений, что Дзюба еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне»

4 мая 2022, 12:47
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее в клубе нападающего Артема Дзюбы.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно.

То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений.

Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», – сказал Медведев.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (11)
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"supermax"
1651657931
рукой
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порт
1651659640
Хороший футболист, Химкам пригодится.
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Plyash
1651661188
Оптимист ты,Медведев.А оптимизм это недостаток информации.
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Fandorine
1651661292
Если только в домино)))
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Беспонтий
1651663814
поддался на уговоры федуна продаст
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ВетеR
1651665236
хотели сказать полирует жопой скамейку за сумасшедшие деньги (
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Вомбат
1651674525
На высшем уровне? Что он имел в виду, кто-нибудь понял?
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paracetamol
1651677451
Согласится на понижение содержания, может и посидит еще на лавке.
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