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Каррера: «Никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с Заремой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что практически не знаком с Заремой Салиховой, супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!

В мое время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы Карреры был «Бари».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +63115

    portero 20 минут назад

    Счастливчик, Зарема прошла мимо....

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    Рейтинг: +2816

    Enter2006 22 минуты назад

    Не дала? )))

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    Рейтинг: +63115

    portero > Enter2006 18 минут назад

    Может потому и "ушёл" что игнорировал...

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