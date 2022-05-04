Каррера: «Никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с Заремой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что практически не знаком с Заремой Салиховой, супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!

В мое время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был «Бари».

Вспомните все российские клубы за всю историю