Каррера: «Никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с Заремой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что практически не знаком с Заремой Салиховой, супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.
«Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней!
В мое время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем», – сказал Каррера.
- Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
- Последним местом работы Карреры был «Бари».
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Источник: «РБ Спорт»