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Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

– У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

– По игре они заслуживают своего нынешнего места?

– Не знаю, не буду это комментировать.

– Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

– Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше.

  • «Урал» примет «Спартак» в субботу, 7 мая.
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ.
  • «Урал» занимает 14-ю строчку.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Известия»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63049

    portero 1 час назад

    Журналисты сами придумают провакацию , а потом выдают за изречение игрока.. какие они шлюхи и подонки, древняя профессия...

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    Рейтинг: +31463

    VVM1964 1 час назад

    Конечно - надо думать, как самим не вылететь, а не что бы кого-то туда целенаправленно отправлять ...

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