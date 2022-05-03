Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

– У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

– По игре они заслуживают своего нынешнего места?

– Не знаю, не буду это комментировать.

– Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

– Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше.

«Урал» примет «Спартак» в субботу, 7 мая.

Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ.

«Урал» занимает 14-ю строчку.

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