Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
– У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.
– По игре они заслуживают своего нынешнего места?
– Не знаю, не буду это комментировать.
– Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?
– Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше.
- «Урал» примет «Спартак» в субботу, 7 мая.
- Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ.
- «Урал» занимает 14-ю строчку.
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Источник: «Известия»