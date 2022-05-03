Губерниев: «Кокорин – памятник потерянному времени, глупости и безволию»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев отреагировал на новость о планах «Фиорентины» расторгнуть контракт с российским форвардом Александром Кокориным.
«Как «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным? Он же памятник! Памятник потерянному времени, глупости и безволию» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева