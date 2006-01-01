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Губерниев: «Кокорин – памятник потерянному времени, глупости и безволию»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев отреагировал на новость о планах «Фиорентины» расторгнуть контракт с российским форвардом Александром Кокориным.

«Как «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным? Он же памятник! Памятник потерянному времени, глупости и безволию» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6443

    Semenycch 1 час назад

    Эти горе комментаторы вообще берега потеряли. Языком болтать не мешки ворочать и не на футбольном поле бегать!

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    Рейтинг: +873

    сутулая собака и лисы 2 часа назад

    пустая трата времени, это идти работать на заводик, медсестрой, учителем.
    работать всю жизнь за копейки, а потом доживать на крошечной пенсии, слушая с телевизора, как у нас всё солнечнолико.
    а тут парень вполне неплохо поднялся в деньгах.

    2
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    Рейтинг: +63041

    portero > сутулая собака и лисы 1 час назад

    губазакатчик завидует, типо ему "гению" таких денег не платят....

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    Рейтинг: +1582

    Vitaga 2 часа назад

    разболтался что то этот комментатор. наверное нарочно народ провоцирует

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    Рейтинг: +2808

    Enter2006 3 часа назад

    Кто тебе разрешил снова футбол комментировать? Сволота? Или ты думаешь все забыли как ты о Малафееве говорил когда у него трагедия была и так с женой? Ты бл ядское позорище, вонючее чмо, иди лыжи комментируй недонелюдь обосанный!

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