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Где смотреть «Краснодар» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 мая

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в перенесенном матче 19-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в среду, 4 мая.
  • Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 18:55 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Краснодар – Локомотив

Коэффициенты:

  • Победа Краснодара – 2.47
  • Ничья – 3.50
  • Победа Локомотива – 2.95

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Источник: «Бомбардир»

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