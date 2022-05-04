Где смотреть «Краснодар» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 мая

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в перенесенном матче 19-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в среду, 4 мая.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 18:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Краснодар – Локомотив
- Победа Краснодара – 2.47
- Ничья – 3.50
- Победа Локомотива – 2.95
Источник: «Бомбардир»