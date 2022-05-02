Далот – о Роналду: «Один из самых положительных моментов этого сезона для «МЮ»

Защитник «МЮ» Диогу Далот высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.

«Роналду – один из самых положительных моментов этого сезона. И это не только мое мнение. Работа вместе с человеком, у которого такой профессионализм и менталитет, очень помогла моей карьере.

У меня не хватит комплиментов, чтобы описать то, как он работает. А еще Роналду – прекрасный человек. Его показатели и статистика всем известны, так что, конечно, мы счастливы, что он здесь», – сказал Далот.

37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.

После возвращения Роналду забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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