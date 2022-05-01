Генич – о Дзюбе: «Гниль. Теперь понимаю, почему его ненавидит столько фанатов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Честно говоря, хотел уже лечь спать, спокойно приняв очередное чемпионство «Зенита». Тут у меня разрывается телефон, а я интервью Артeма не слышал. Мне прислали ссылки, я послушал.

Что могу сказать? Я практически всегда защищал Дзюбу. Был на его стороне в истории с болельщиками в Сан-Марино и в истории, когда его хейтили на секторе. Но то, что он сказал сейчас… Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артeм – фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей.

Сейчас он говорит, что Иван Сергеев такой хороший нападающий и так далее. Если бы я воспроизвeл то, что он тогда говорил о Ване и других футболистах, Артeму мало бы не показалось. Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артeм, это гниль. Самая настоящая. Артeм, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям. Артeм, ты повeл себя как не очень хороший персонаж. На мой взгляд, это мерзко. Когда Артeм завершит карьеру, он хлебнeт немалой ложечкой всe, что про него было сказано», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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