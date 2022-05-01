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  • Генич – о Дзюбе: «Гниль. Теперь понимаю, почему его ненавидит столько фанатов»

Генич – о Дзюбе: «Гниль. Теперь понимаю, почему его ненавидит столько фанатов»

1 мая 2022, 12:12
20

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Честно говоря, хотел уже лечь спать, спокойно приняв очередное чемпионство «Зенита». Тут у меня разрывается телефон, а я интервью Артeма не слышал. Мне прислали ссылки, я послушал.

Что могу сказать? Я практически всегда защищал Дзюбу. Был на его стороне в истории с болельщиками в Сан-Марино и в истории, когда его хейтили на секторе. Но то, что он сказал сейчас… Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артeм – фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей.

Сейчас он говорит, что Иван Сергеев такой хороший нападающий и так далее. Если бы я воспроизвeл то, что он тогда говорил о Ване и других футболистах, Артeму мало бы не показалось. Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артeм, это гниль. Самая настоящая. Артeм, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям. Артeм, ты повeл себя как не очень хороший персонаж. На мой взгляд, это мерзко. Когда Артeм завершит карьеру, он хлебнeт немалой ложечкой всe, что про него было сказано», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (20)
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portero
1651396914
два сексуальных партнера спорили на желание, ибо нормальные люди на желание не спорят, но в "семье" вышел разлад!
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mamba9090909
1651397025
Выносить кухонный спор на общественный сайт, это то же самое, что выносить на всеобщее обозрение украденные снимки и видео. Ты, Геныч, такое же фуфло. Ты с ним поспорил, с ним и разбирайся, по мужски. А ты на всю округу раскукарекался, как баба базарная.
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Fusballer
1651397474
Нафига это выносить на всеобщее обозрение. И про Дзюбу, и про Генича все понятно уже давно.
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Иван Петров 1986
1651397900
А на матч тв все сплошная гниль. А этот генич самая большая гниль.
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Guinnesss
1651398453
Дзюба ган дон
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BarStep
1651399515
По моему, вы одного поля ягоды...
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MaxRnD
1651400646
Если оно мелочь по карманам тырило у одноклубников, то Генич Америки не открыл
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Бывалый1488
1651401389
Что один, что второй, два сапога пара...
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житель СПб
1651402197
Остановитесь! Каждая новая фраза и того и другого только опускает обоих.
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Solist345345
1651412245
А как он ему ранее пел дифирамбы, пока на больную мозоль не наступил.
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