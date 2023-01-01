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Генич – о Дзюбе: «Гниль. Теперь понимаю, почему его ненавидит столько фанатов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Честно говоря, хотел уже лечь спать, спокойно приняв очередное чемпионство «Зенита». Тут у меня разрывается телефон, а я интервью Артeма не слышал. Мне прислали ссылки, я послушал.

Что могу сказать? Я практически всегда защищал Дзюбу. Был на его стороне в истории с болельщиками в Сан-Марино и в истории, когда его хейтили на секторе. Но то, что он сказал сейчас… Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артeм – фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей.

Сейчас он говорит, что Иван Сергеев такой хороший нападающий и так далее. Если бы я воспроизвeл то, что он тогда говорил о Ване и других футболистах, Артeму мало бы не показалось. Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артeм, это гниль. Самая настоящая. Артeм, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям. Артeм, ты повeл себя как не очень хороший персонаж. На мой взгляд, это мерзко. Когда Артeм завершит карьеру, он хлебнeт немалой ложечкой всe, что про него было сказано», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:12
Комментарии20
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    Рейтинг: +1

    Аден 1 час назад

    Генич Америки не открыл. дЗюбло, что человек, что футболист Гавно.

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    Рейтинг: +2663

    Nerlinger 1 час назад

    ДЭбил Полный !!!
    Потому что, вот и недолюбливают малость ...

    0
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    Рейтинг: +19

    ГУРОВ 1 час назад

    ***** ОНИ САМИ ПО СЕБЕ ГНИЛАЯ НАЦИЯ ПОРА ИХ ОТПРАВЛЯТЬ ОБРАТНО ПУЩАЙ ВОЮЮТ ЗА БАНДЕРОВЦЕВ.

    0
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    Рейтинг: +1320

    DemSerg 1 час назад

    Два [дефективных] - это сила!)

    0
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    Рейтинг: +15528

    житель СПб 1 час назад

    Остановитесь! Каждая новая фраза и того и другого только опускает обоих.

    2
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    Рейтинг: +32

    Бывалый1488 2 часа назад

    Что один, что второй, два сапога пара...

    2
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    Рейтинг: +49560

    MaxRnD 2 часа назад

    Если оно мелочь по карманам тырило у одноклубников, то Генич Америки не открыл

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    Рейтинг: +15595

    Cleaner 2 часа назад

    Генич, а ты ВООБЩЕ НУЛЬ! Никто! Пустышка говорливая. Дзюба хоть футболист хороший. А ты - примазавшаяся к Дзюбе тень. Без Дзюбы тебя и не знал бы никто...(((

    2
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    Рейтинг: +6880

    BarStep 2 часа назад

    По моему, вы одного поля ягоды...

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    Рейтинг: +7167

    vladik12 > BarStep 2 часа назад

    А что, Генич тоже сливался с каких-то споров?

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    Рейтинг: +6880

    BarStep > vladik12 13 минут назад

    Не знаю..
    Но то что такой же звиздобол - однозначно да..

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    Рейтинг: +2090

    B.G. 2 часа назад

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