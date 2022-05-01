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РФС готов рассмотреть жалобу Генича на слова Дзюбы

1 мая 2022, 11:34
7

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что орган готов рассмотреть слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» Константина Генича. Игрок причислил журналиста к желтой прессе после проигранного спора на желание.

«Информация об этом эпизоде нам пока не поступала. Если будет обращение, то мы будем разбираться», – сказал Андреев.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (7)
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kostilio
1651394363
что за цирк)))
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житель СПб
1651394478
Полный бред! Что, больше заниматься нечем?
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portero
1651396409
РФС отжигает, очень важная работа подключите все комиссии, а то им нечем заняться... Дзюбе бан , чтоб интервью не давал и журналюгам что ему вопросы задают тоже бан....
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вальтер79
1651397894
а генич то стукачок оказываеться))))))))))
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Fusballer
1651400606
Кухонный скандал вынесли на первые полосы. Событие года!
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моэм
1651404058
Для РФС даже слово отстой слишком мягко ... РФС это зловонная гнойная выгребная яма на краю поля под названием футбол России .
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1651404388
Спесь так и прёт от обоих.
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