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РФС готов рассмотреть жалобу Генича на слова Дзюбы

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что орган готов рассмотреть слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» Константина Генича. Игрок причислил журналиста к желтой прессе после проигранного спора на желание.

«Информация об этом эпизоде нам пока не поступала. Если будет обращение, то мы будем разбираться», – сказал Андреев.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +962

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Спесь так и прёт от обоих.

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    Рейтинг: +1676

    моэм 1 час назад

    Для РФС даже слово отстой слишком мягко ... РФС это зловонная гнойная выгребная яма на краю поля под названием футбол России .

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    Рейтинг: +13317

    Fusballer 2 часа назад

    Кухонный скандал вынесли на первые полосы. Событие года!

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    Рейтинг: +1095

    вальтер79 3 часа назад

    а генич то стукачок оказываеться))))))))))

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    Рейтинг: +14129

    Barmaleushka 3 часа назад

    Только очный поединок в октагоне рассудит спорщиков . Даёшь батл Зюба - Генич !

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    Рейтинг: +13317

    Fusballer > Barmaleushka 2 часа назад

    Геничу сложно будет, ибо у Артемки руки более накачанные.

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    Рейтинг: +62870

    portero 3 часа назад

    РФС отжигает, очень важная работа подключите все комиссии, а то им нечем заняться...
    Дзюбе бан , чтоб интервью не давал и журналюгам что ему вопросы задают тоже бан....

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    Рейтинг: +14129

    Barmaleushka > portero 3 часа назад

    Два .удака решили хайпануть на искусственно созданном скандале .

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    Рейтинг: +15528

    житель СПб 3 часа назад

    Полный бред! Что, больше заниматься нечем?

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    Рейтинг: +65

    kostilio 3 часа назад

    что за цирк)))

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