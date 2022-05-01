РФС готов рассмотреть жалобу Генича на слова Дзюбы

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что орган готов рассмотреть слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» Константина Генича. Игрок причислил журналиста к желтой прессе после проигранного спора на желание.

«Информация об этом эпизоде нам пока не поступала. Если будет обращение, то мы будем разбираться», – сказал Андреев.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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