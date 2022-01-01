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РПЛ. «Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал 4-матчевую победную серию. Краснодарцы не проигрывают ростовчанам 8 лет

«Краснодар» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Ростов». Решающим голом оказался мяч в свои ворота Игоря Калинина.

Никита Кривцов впервые забил за «Краснодар».

Краснодарцы поднялись на пятое место. «Ростов» остался восьмым.

Закончилась четырехматчевая победная серия «Ростова».

«Краснодар» победил дома впервые с 7 марта.

«Ростов» не побеждает «Краснодар» в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Самко, 80), Черников, Сперцян (Газинский, 58), Кривцов (Якимов, 58), Манелов (Сабуа, 68), Олусегун (Апеков, 68).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Терентьев, 48), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Мельников, 76), Глебов, Щетинин (Селява, 28), Полоз, Комличенко (Голенков, 75).

Предупреждения: Якимов, 83; Самко, 88 – Тугарев, 45+3; Селява, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:24
Комментарии14
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    Рейтинг: +95740

    zigbert 6 минут назад

    Очень быстрые получились мячи. Показалось что в этом матче их будет много но хотя счет на табло так и остался, борьба продолжалась до последней секунды. Ростов был близок к ничьей но Краснодар выстоял.
    Краснодар с победой!

    0
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    Рейтинг: +4724

    ySS 35 минут назад

    Не удалось посмотреть весь матч, но концовка была бодрой.
    Не ожидал, что Ростов продолжит играть "после окончания сезона")
    Соседей с победой!

    1
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    Рейтинг: +16051

    paracetamol 42 минуты назад

    Два факта не могу объяснить: зачем надо было бесполезному Байрамяну выбивать забивного Щетинина (кстати, ему можно было показать за это красную) и на фига Калинин забил в собственные ворота, когда вокруг никого не было? Может Валера объяснит.

    0
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    Рейтинг: +7035

    владимир миронов 53 минуты назад

    При таком преимуществе Ростов обязан был выиграть с крупным счётом. Но случилось чудо--проигрыш пацанам.Хотя иногда Краснодар серьёзно огрызался. В общем,с победой ,ребята,так держать.

    3
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    Рейтинг: +49558

    MaxRnD > владимир миронов 50 минут назад

    Составы глянь, там пацаны с пацанами и играли

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +62832

    portero 55 минут назад

    Опять на фарте набрали очки, с тремя очками...
    Молодые пока очень слабовато, но шанс получили почувствовали стадион , надеюсь будут прибавлять, посмотрев на свои бестолковые перемещения по полю , на видео...

    4
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    Рейтинг: +8394

    GoLenaStop 58 минут назад

    Оч жаль, что оба шарабана прилетели из-за примитивных ошибок...
    А, матч удался, это было классно!

    Спасибо командам!
    С ув.

    6
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    Рейтинг: +49558

    MaxRnD 1 час назад

    Калинин похоронил

    6
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    Рейтинг: +15394

    житель СПб 1 час назад

    Хороший южный матч! Хороший футбол! Краснодару повезло немного больше, но и ростовчане - молодцы!

    6
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    Рейтинг: +8394

    GoLenaStop > житель СПб 57 минут назад

    Z -удачи!

    1
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    Рейтинг: +654

    Riot Zero 1 час назад

    Оба гола в ворота Ростова на совести Игоря "Выкрученные позвонки" Калинина.

    6
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    Рейтинг: +49558

    MaxRnD > Riot Zero 1 час назад

    Обидно конечно при такой статистике так опарафиниться

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    Рейтинг: +654

    Riot Zero > MaxRnD 49 минут назад

    Обидно, что ЭТО (Калинин) играет, а Лангович на банке сидит.

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    Рейтинг: +654

    Riot Zero > Riot Zero 48 минут назад

    Лучше бы уж Деня Терентьев играл с первых минут, ну и потеря Щетинина сказалась.

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