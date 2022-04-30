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  • РПЛ. «Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал 4-матчевую победную серию. Краснодарцы не проигрывают ростовчанам 8 лет

РПЛ. «Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал 4-матчевую победную серию. Краснодарцы не проигрывают ростовчанам 8 лет

30 апреля 2022, 18:24
15

«Краснодар» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Ростов». Решающим голом оказался мяч в свои ворота Игоря Калинина.

Никита Кривцов впервые забил за «Краснодар».

Краснодарцы поднялись на пятое место. «Ростов» остался восьмым.

Закончилась четырехматчевая победная серия «Ростова».

«Краснодар» победил дома впервые с 7 марта.

«Ростов» не побеждает «Краснодар» в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Самко, 80), Черников, Сперцян (Газинский, 58), Кривцов (Якимов, 58), Манелов (Сабуа, 68), Олусегун (Апеков, 68).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Терентьев, 48), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Мельников, 76), Глебов, Щетинин (Селява, 28), Полоз, Комличенко (Голенков, 75).

Предупреждения: Якимов, 83; Самко, 88 – Тугарев, 45+3; Селява, 49.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (15)
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житель СПб
1651332480
Хороший южный матч! Хороший футбол! Краснодару повезло немного больше, но и ростовчане - молодцы!
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MaxRnD
1651332481
Калинин похоронил
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GoLenaStop
1651332821
Оч жаль, что оба шарабана прилетели из-за примитивных ошибок... А, матч удался, это было классно! Спасибо командам! С ув.
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portero
1651333005
Опять на фарте набрали очки, с тремя очками... Молодые пока очень слабовато, но шанс получили почувствовали стадион , надеюсь будут прибавлять, посмотрев на свои бестолковые перемещения по полю , на видео...
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владимир миронов
1651333092
При таком преимуществе Ростов обязан был выиграть с крупным счётом. Но случилось чудо--проигрыш пацанам.Хотя иногда Краснодар серьёзно огрызался. В общем,с победой ,ребята,так держать.
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paracetamol
1651333811
Два факта не могу объяснить: зачем надо было бесполезному Байрамяну выбивать забивного Щетинина (кстати, ему можно было показать за это красную) и на фига Калинин забил в собственные ворота, когда вокруг никого не было? Может Валера объяснит.
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ySS
1651334180
Не удалось посмотреть весь матч, но концовка была бодрой. Не ожидал, что Ростов продолжит играть "после окончания сезона") Соседей с победой!
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zigbert
1651335964
Очень быстрые получились мячи. Показалось что в этом матче их будет много но хотя счет на табло так и остался, борьба продолжалась до последней секунды. Ростов был близок к ничьей но Краснодар выстоял. Краснодар с победой!
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Кузьмич на трибуне
1651339941
Всех болельщиков Краснодара с победой. К сожалению игру не смог посмотреть, поэтому без комментариев.
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serglider
1651346268
Ждемссс, что скажет Карпуша по итогу матча...
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