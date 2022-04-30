РПЛ. «Ростов» проиграл «Краснодару» и прервал 4-матчевую победную серию. Краснодарцы не проигрывают ростовчанам 8 лет

«Краснодар» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Ростов». Решающим голом оказался мяч в свои ворота Игоря Калинина.

Никита Кривцов впервые забил за «Краснодар».

Краснодарцы поднялись на пятое место. «Ростов» остался восьмым.

Закончилась четырехматчевая победная серия «Ростова».

«Краснодар» победил дома впервые с 7 марта.

«Ростов» не побеждает «Краснодар» в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Самко, 80), Черников, Сперцян (Газинский, 58), Кривцов (Якимов, 58), Манелов (Сабуа, 68), Олусегун (Апеков, 68).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Терентьев, 48), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Мельников, 76), Глебов, Щетинин (Селява, 28), Полоз, Комличенко (Голенков, 75).

Предупреждения: Якимов, 83; Самко, 88 – Тугарев, 45+3; Селява, 49.

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